تعليق دوام جميع مدارس لواء البترا اليوم بسبب الظروف الجوية السائدة

وطنا اليوم:قرر مدير التربية والتعليم للواء البترا عماد السفاسفة وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا، تعليق الدوام لجميع المدارس لليوم الثلاثاء حفاظا على سلامة الطلبة بسبب الظروف الجوية السائدة.

يتأثر الأردن الثلاثاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز إلى الشمال الشرقي من سوريا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق تكون غزيرة على فترات خلال النهار في الأجزاء الغربية، مصحوبة بالرعد وحبات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ووفق التقرير، تكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة في بعض المناطق، وتدريجيا مع ساعات الليل تضعف فرص الهطول وتخف سرعة الرياح وتتحول إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الأربعاء، وتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهنالك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في الشمال وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، كما تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق ليلا، ومائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الخميس، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ليلا، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء غائمة جزئيا مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية.

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الجمعة، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في الشمال والوسط والأجزاء الجنوبية الغربية، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ليلا، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.