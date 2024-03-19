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نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة

منذ 3 ثواني
نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة

وطنا اليوم:قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إبعاد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عن اتخاذ القرار في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة التي تُجرى الآن.
وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو أبلغ أعضاء مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) في اجتماع جرى أمس الاثنين بأن التوجيهات لوفد المفاوضات سيحددها هو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
وأشارت إلى أن مقربين من غانتس مستاؤون من قرار نتنياهو ولا يتوقعون انسحاب حزبه من مجلس الحرب حاليا.
وقالت إن العلاقة بين نتنياهو وغانتس خلال الأيام الأخيرة تعد الأسوأ منذ بداية الحرب في7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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