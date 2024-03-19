تحذيرات من تدني مدى الرؤية صباح الثلاثاء بعدة مناطق في الأردن

وطنا اليوم_أكد موقع طقس العرب الإقليمي استمرار توافد السحب الماطرة نحو أجزاء من شمال ووسط وجنوب الأردن.





وأفاد طقس العرب بأن تهطل كميات من الأمطار متفاوتة الغزارة، تكون مصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد أحياناً

وحذر طقس العرب من ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول خلال الساعات القادمة، منبها السائقين من احتمال تشكل الضباب خلال ساعات صباح الثلاثاء.



كما رجح هبوب عواصف رملية بعد ظهر وعصر الثلاثاء في جميع المناطق والطرق الصحراوية والمعابر الحدودية.



ولفت أيضا إلى ضرورة تأمين الممتلكات وتثبيتها بشكل جيد وآمن جراء خطر قوة هبات الرياح.