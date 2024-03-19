سوريا: هجوم إسرائيلي جوي على نقاط عسكرية بريف دمشق

وطنا اليوم_أعلنت سوريا، فجر الثلاثاء، تعرضها لهجوم إسرائيلي جوي، طال عددا من النقاط العسكرية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: “حوالي الساعة 2:10 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق”.



وأضاف المصدر: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات”.









وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد باستهداف ضربات إسرائيلية محيط منطقة يبرود في ريف دمشق.



ونشرت منصات إخبارية سورية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالت إنها للهجوم الإسرائيلي الجديد على سوريا.

وكانت سوريا قد أعلنت إصابة جندي في هجوم صاروخي إسرائيلي، وقع بالساعات الأولى من صباح الأحد، حسبما أفاد الجيش السوري.



وقال الجيش إن صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان باتجاه سوريا، أسفرت عن إصابة الجندي ووقوع بعض الخسائر المادية.



وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، من بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.