بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إعلام ليبي: مسلحون يسيطرون على معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس

منذ ساعة واحدة
إعلام ليبي: مسلحون يسيطرون على معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس

وطنا اليوم_ذكرت وسائل إعلام ليبية أن مسلحين محليين اقتحموا معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، مساء (الاثنين)، واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت صحيفة (الساعة 24) إن مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة اشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واستولوا على كل آليات وعتاد قوة «إنفاذ القانون» المكلفة من الحكومة بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية.

وأضافت الصحيفة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإصابات خطيرة بسبب إطلاق النار العشوائي أثناء الاشتباكات عند المعبر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:53

عصابة اردنية في تركيا تتاجر بالأعضاء البشرية للأردنيين – تفاصيل

06:45

تحذيرات من تدني مدى الرؤية صباح الثلاثاء بعدة مناطق في الأردن

06:35

الكشف عن موعد صرف رواتب الضمان

06:10

سوريا: هجوم إسرائيلي جوي على نقاط عسكرية بريف دمشق

05:13

فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق اليوم – أسماء

04:13

انفجارات ضخمة بعد 3 غارات إسرائيلية على مدينة رفح

03:42

حادث سير مروع على الدوار الرابع بعمّان

03:03

رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مجمع مدارس الغباوي

02:40

كندا تصوت على مقترح لوقف أوجه تعاونها بمجالي التكنولوجيا والعتاد العسكري مع تل أبيب

02:20

أميركا تقرّ أول علاج جيني لمرض وراثي نادر يصيب الأطفال

01:49

السنوار يتحكم بخيوط مفاوضات الفرصة الأخيرة .. آخر التطورات

01:20

عاجل .. كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي تؤثر على المملكة

وفيات
وفيات الاثنين 18-3-2024وفيات الأحد 17-3-2024وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة الله