كندا تصوت على مقترح لوقف أوجه تعاونها بمجالي التكنولوجيا والعتاد العسكري مع تل أبيب

وطنا اليوم_اقترحت كندا إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، إلى جانب وقف جميع أوجه التعاون التجاري مع تلب أبيب في مجالي التكنولوجيا والعتاد العسكري.



ويصوت المشرعون في كندا على اقتراح إقامة دولة فلسطينية، فضلا عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بغزة.



ويشار إلى أنه لم تتخذ أي من مجموعة الدول السبع أي خطوة مماثلة تتعلق بالاعتراف “بدولة فلسطينية”، بالرغم أن الحكومة الكندية لها الحرية في تجاهل نتيجة التصويت في مجلس العموم.



العدوان يطبق يومه الـ 164 ويطبق عدوان الاحتلال على غزة يومه الرابع والستين بعد المئة، والذي يواصل خلاله حرب الإبادة من خلال القصف العنيف عبر الطائرات والمدافع القنص، بالإضافة إلى حرب التجويع وحصار محكم على سكان القطاع، مخلفا 31,645 شهيدا، فضلا عن إصابة 73,676 شخصا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة.



وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



في المقابل، أطلق الاحتلال عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.



قتلى من صفوف الاحتلال وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 593 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، و250 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.



فيما أصيب 3,082 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصف حالة 485 منهم بالخطرة، و 817 إصابة متوسطة، و1,780 إصابة طفيفة.