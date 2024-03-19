فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق اليوم – أسماء

وطنا اليوم_أعلنت #شركة_كهرباء #إربد، عزمها إجراء #فصل_مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء #الطيبة غربي إربد، اليوم الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.



وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيشمل مناطق ( #صما، ومخربا، وزبدا الوسطية)، وستكون فترته من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 عصرا.