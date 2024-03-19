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فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق اليوم – أسماء

منذ 4 ساعات
فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق اليوم – أسماء

وطنا اليوم_أعلنت #شركة_كهرباء #إربد، عزمها إجراء #فصل_مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء #الطيبة غربي إربد، اليوم الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيشمل مناطق ( #صما، ومخربا، وزبدا الوسطية)، وستكون فترته من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 عصرا.


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