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مسيرة ليلية حاشدة في البقعة دعما للمقاومة وتنديدا بالابادة الجماعية

منذ ساعة واحدة
مسيرة ليلية حاشدة في البقعة دعما للمقاومة وتنديدا بالابادة الجماعية

وطنا اليوم_شارك المئات من أبناء مخيّم البقعة في محافظة البلقاء في المسيرة الليلية الحاشدة التي انطلقت بعد صلاة عشاء الاثنين وجابت شوارع وأزقة المخيّم، وذلك تنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الصهيوني بدعم عسكري وسياسي أمريكي.

وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وذراعها العسكري كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدوّ ودحر الاحتلال.

وتغنّى المشاركون بقدرات المقاومة الفلسطينية التي صنعت المعجزات رغم كلّ الحصار المفروض عليها ورغم كلّ القوى الدولية التي تكالبت عليها إلى جانب العدوّ الصهيوني.

وطالب المشاركون القيادات والشعب الفلسطيني بالحرص على الوحدة الوطنية ودعم المقاومة والانخراط في معركة طوفان الأقصى.

وندد المشاركون بالموقف الأمريكي الداعم للاحتلال، كما انتقدوا انحياز مجلس الأمن إلى جانب العدوان الصهيوني على قطاع غزة.


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