عاجل .. كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي تؤثر على المملكة

وطنا اليوم _تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز الى الشمال الشرقي من سوريا حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والأخر في اغلب المناطق تكون غزيرة على فترات خلال النهار في الأجزاء الغربية من المملكة، مصحوبة بالرعد وحبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة في بعض المناطق، وتدريجيا مع ساعات الليل تضعف فرص الهطول و تخف سرعة الرياح وتتحول الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وأشارت إدارة الارصاد الجوية التحذيرات ليوم الثلاثاء :

– خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية.

– خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

– خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري.

أما يوم الاربعاء نهارا فتوقعت الارصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهنالك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



أما ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، ومائلة للبرودة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



وأشارت الارصاد الجوية الى التحذيرات ليوم الاربعاء :

– احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.