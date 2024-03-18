الحوثي: 10 غارات أمريكية بريطانية تستهدف الحديدة في اليمن

وطنا اليوم_أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 6 غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن، ما يرفع غارات اليوم إلى 10.



وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، إن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ 6 غارات منطقة الجبانة غربي مدينة الحديدة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



ويوجد في منطقة الجبانة أحد معسكرات الدفاع الجوي التابع للحوثيين، وفق إعلام يمني.



كما تعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.



وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الحوثي أن “العدوان الأمريكي البريطاني شن أربع غارات على منطقة الفازة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة”.



ولم يصدر تعليق من واشنطن أو لندن بخصوص الغارات حتى الساعة 18:15 (ت.غ).



و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.



ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.



ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.