إفطارات رمضانية للنزلاء وذويهم على موائد مراكز الإصلاح والتأهيل





وطنا اليوم_أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم، أولى اللقاءات الرمضانية على موائد الإفطار للنزلاء وذويهم، والتي تنظمها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مراكزها كافة، طيلة شهر رمضان المبارك.



وجمعت مأدبة الإفطار الأولى اليوم، نزلاء مركز إصلاح وتأهيل ماركا مع ذويهم وأفراد أسرهم، في أجواء رمضانية، عبَّرت عن النهج الإنساني الذي توليه مراكز الإصلاح إهتماماً خاصاً ضمن برامجها التأهيلية للنزلاء.



وتأتي هذه المبادرة امتداداً لاستراتيجية مديرية الأمن العام الإصلاحية الشاملة، وتعزيز دور مراكز الإصلاح والتأهيل، بتمكين نزلائها من ممارسة أدوارهم كأعضاء فاعلين في المجتمع، وبطريقة إيجابية، ومساعدتهم على العودة إلى حياة طبيعية في مجتمعاتهم بعد انتهاء فترات عقوبتهم.