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واشنطن بوست: صبر إدارة بايدن على نتنياهو بدأ ينفد

منذ 3 ساعات
واشنطن بوست: صبر إدارة بايدن على نتنياهو بدأ ينفد

وطنا اليوم_نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن قولهم ان إستراتيجية بايدن بشأن إسرائيل تتجه نحو الفشل.

وبين هؤلاء ، ان هناك إحباط شديد وعدم يقين لدى إدارة بايدن بشأن كيفية انتهاء الحرب في غزة.

إدارة بايدن خلصت إلى أن نتنياهو يعطي الأولوية لبقائه السياسي وبدأ صبرها ينفد.

وقالت الصحيفة ان المحادثات المتكررة مع إسرائيل لكبح جماح هجومها لم تسفر عن نتائج تُذكر.

بدوره قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولين، ان الفجوة كبيرة بين ما طالب به بايدن حكومة نتنياهو وبين ما حصل.


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