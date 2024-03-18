بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يغتال مسؤولا رفيعا بشرطة غزة .. وحماس تعلق

منذ 5 ساعات
الاحتلال يغتال مسؤولا رفيعا بشرطة غزة .. وحماس تعلق

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مسؤول عمليات الشرطة بغزة العميد فايق المبحوح في عملية بمستشفى الشفاء.

وذكرت مصادر فلسطينية أن العميد المبحوح تولى التنسيق مع العشائر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإدخال وتأمين المساعدات إلى شمال غزة، بحسب الجزيرة.

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استنكر  في بيان عملية الاغتيال، وقال “ارتكب جيش الاحتلال اليوم جريمة جديدة عندما اغتال جنوده العميد فايق المبحوح الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.

وأضاف البيان “يمارس العميد المبحوح عملا مدنيا إنسانيا بحتا، وكان يتوجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي”.

وبحسب المكتب فإن تنفيذ هذا الاغتيال جاء عقب يومين من نجاح جهود إدخال 15 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة بعد 4 أشهر من تعطيل الاحتلال دخولها.

ومن جهتها، قالت حماس إن استهداف الشرطة المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني دليل إضافي على سعي “العدو النازي” لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في قطاع غزة.

وأضافت، في بيان، أن اغتيال إسرائيل مدير العمليات المركزية للشرطة في غزة فايق المبحوح جريمة جاءت بعد جهوده في ضبط حالة الأمن وتأمين وصول المساعدات لشمال القطاع.

وقد زعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل رئيس مديرية العمليات بجهاز الأمن الداخلي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فايق المبحوح داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقال الجيش، في بيان، بعد ورود معلومات استخباراتية من جهاز الأمن العام (الشاباك) وهيئة الاستخبارات العسكرية (أمان) عن وجود عدد من مسؤولي حماس في مستشفى الشفاء، وفي إطار مداهمة قوات الجيش وجهاز الأمن العام للمكان، تم القضاء على المبحوح رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حماس.

وأضاف أن المبحوح قتل خلال تبادل لإطلاق نار مع القوات الإسرائيلية، حيث كان مسلحا ويختبئ داخل مجمع المستشفى، على حد قول البيان.

و زعم الاحتلال أن المبحوح كان مسؤولا عن التنسيق بين أجهزة حماس في قطاع غزة، وعثر في الغرفة المجاورة لمكان تصفيته على أسلحة عديدة.



** حماس: اغتيال المبحوح يهدف لمنع وصول المساعدات

بدورها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان عملية الاغتيال الجبانة للمبحوح جريمة تهدف لمنع وصول المساعدات.

وبينت حماس ان الشهيد فائق المبحوح كانت له جهود في ضبط الأمن وإيصال المساعدات لمحافظتي غزة والشمال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:49

السنوار يتحكم بخيوط مفاوضات الفرصة الأخيرة .. آخر التطورات

01:20

عاجل .. كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي تؤثر على المملكة

00:50

مسيرة ليلية حاشدة في البقعة دعما للمقاومة وتنديدا بالابادة الجماعية

00:15

عاجل.. انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن

23:55

الحوثي: 10 غارات أمريكية بريطانية تستهدف الحديدة في اليمن

23:55

النائب السابق غازي ابو جنيب الفايز يقرر ترشيح نفسه لدائرة الاولى في عمان

23:11

واشنطن بوست: صبر إدارة بايدن على نتنياهو بدأ ينفد

22:20

وفاة شخص دهسا إثر تدهور مركبة في البادية الشمالية

22:15

إفطارات رمضانية للنزلاء وذويهم على موائد مراكز الإصلاح والتأهيل

21:42

توماس فريدمان: نتنياهو أسوأ زعيم في التاريخ اليهودي

21:01

شاهد بالصور … ولي العهد يؤدي مناسك العمرة

20:54

حزب العمال يدين اعتقال الغول ومواصلة استهداف الصحافيين

وفيات
وفيات الاثنين 18-3-2024وفيات الأحد 17-3-2024وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة الله