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حزب العمال يدين اعتقال الغول ومواصلة استهداف الصحافيين

منذ 5 ساعات
حزب العمال يدين اعتقال الغول ومواصلة استهداف الصحافيين


وطنا اليوم_عمان في ١٨ مارس ٢٠٢٤
يدين حزب العمال جرائم جيش الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين لا سيما الصحافيين ويستنكر اقدام جيش الاحتلال اليوم على اعتقال مراسل شبكة الجزيرة اسماعيل الغول والاعتداء عليه بالضرب المبرح في مجمع الشفاء الطبي وتحطيم عربة البث ومعداته في محاولة مفضوحة لمنع الصحافيين من تأدية واجبهم في نقل الحقيقة للعالم حول الفظائع التي تحدث في غزة.


ويدعو الحزب الى اطلاق سراح الزميل اسماعيل الغول فورا  كما يدعو وزراء الاعلام العرب الى اصدار بيان ادانة للانتهاكات المتواصلة بحق الصحافيين الذين قتل منهم الاحتلال في هذه الحرب ما يتجاوز ١٤٦ شهيدا والضغط على حكوماتهم لمقاطعة الاحتلال على كل الصعد سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا والعمل على استصدار قرار ادانة من الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي في هيئة الامم المتحدة وفرض عقوبات عربية اسلامية واممية على كيان الاحتلال جراء جرائمه الوحشية التي لم يعرف لها العالم مثيلا منذ اكثر من قرن من الزمان.


ويدعو الحزب شبكة الجزيرة التي اثبتت تعملقها في هذه الحرب الفاشية على غزة الى مواصلة البث وتغطية الاحداث في غزة وعموم فلسطين المحتلة ويشد على ايدي مراسليها ومصوريها الابطال الذين يستحقون ان يحصدوا كل جوائز الصحافة في العالم فما يقومون به من دور عجزت كل صحافة العالم عن القيام به.


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