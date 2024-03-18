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العضايلة: لم يُعلن عن الانتخابات حتى نجمد مشاركتنا فيها

منذ 5 ساعات
العضايلة: لم يُعلن عن الانتخابات حتى نجمد مشاركتنا فيها

وطنا اليوم:قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لإجراء الانتخابات النيابية، ليتم تداول أنباء عن تجميد مشاركتنا فيها.
وأضاف العضايلة في تغريدة له في معرض الرد على أنباء عن مقاطعة الحزب للانتخابات المقبلة، أن المؤسسات الشورية في الحزب لم يصدر عنها قرار المشاركة في الانتخابات حتى يتم تجميده أو تعليقه.
ولفت إلى أن هناك حرب قائمة على الأرض وستمس نتائجها بشكل مباشر مستقبل الأردن واستقراره، مبينا أنه في حال انتصار العدو فإن مشروع التهجير من الضفة إلى الأردن سيصبح واقعا.
وأكد العضايلة أن “حرب غزة هي حربنا” وانتصار المقاومة هو انتصار للأردن، مشيرا إلى اعتقاده أن الدولة بكل مكوناتها الرسمية والشعبية تعي ذلك.
وأوضح أن الأطراف التي ترى مصلحة الأردن في بقاء العلاقة مع المحتل وترى انتصار المقاومة عبء فمن المؤكد أن تجد في موقفنا انشغال عن الشأن المحلي، مؤكدا في الوقت ذاته أن حرب غزة هي في صميم الشأن الأردني.


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