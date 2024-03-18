إكراميات لذوي شهداء الجيش العربي والأجهزة الأمنية

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنها ستكرم ذوي شهداء الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية إحتفاء بهذه المناسبة وتكريماً لشهداء الوطن والواجب واعتزازاً وافتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداء للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.

وقالت القيادة في بيان، إنه على ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع (البنك العربي الإسلامي الدولي) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللازمة لاستلام المخصصات المالية اعتبارا من صباح الخميس الموافق 2024/3/21.

للاستفسار الاتصال على هاتف رقم (0775737592 / 065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة الاجتماعية والشُهداء والمُصابين.