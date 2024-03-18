حزب إرادة يلتقي الفعاليات الشعبية في محافظة عجلون… فيديو وصور

وطنا اليوم:لازال حزب إرادة يسابق الزمن ويواصل لقاءاته مع جموع المواطنين في شتى مناطق المملكة، حاملا مشروع الإصلاح السياسي ويقود معركة وعي وتوعية يضطلع بها شباب واع متمرس خلفهم أمين عام لا يكبرهم سنا بكثير ولا يكل ولا يمل وذلك لنشر ثقافة المشاركة في الأحزاب والتعريف بحزب إرادة ونهجه،

وكان اللقاء هذه المرة في محافظة عجلون بدعوة من عضو المجلس السياسي في حزب إرادة القاضي السابق عامر القضاة، الذي أكد في كلمته الترحيبية بنادي المتقاعدين العسكريين في عجلون أن المواطن الأردني عليه مسؤولية نشر فكر المشاركة في الأحزاب، لدورها في نهضة الأردن ومواجهة تحدياته من خلال الدفع بقيادات جديدة الى مواقع صنع القرار، وبحيث يصبح المواطن قولًا وفعلًا شريكًا في صناعة قرار وطنه .

وبين نائب الأمين العام للشؤون السياسية والتوعية الحزبية المهندس إبراهيم العوران إن حزب إرادة يؤمن بالديمقراطية الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي وينتهج ذلك، وهذا سينعكس على برنامج الحزب.

وأضاف إن الديمقراطية الاجتماعية في مجالس الإدارة المحلية تعني العدالة الإجتماعية وعدالة التوزيع ولكن بتمكين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال قانون للإدارة المحلية يفوض الصلاحيات لهذه المجالس، ويجعل القرار لا مركزيا لأنها هي الأقدر على إحداث التنمية في المحافظات.

وبين العوران إن التجارب العالمية أكدت على أن مجالس الإدارة المحلية والتي تملك الصلاحيات في القرار التنموي والإداري بشكل حقيقي استطاعت النهوض بتلك الدول، مشيرا الى أن مفهوم اللامركزية في الأردن لا زال قاصرًا ولم يطبق بالشكل السليم ولا زال الرجوع الى المركز هو الأساس.

كما تحدثت مساعد الأمين العام لشؤون المدرسة الحزبية الدكتورة نجوى قبيلات عن المساحة الكبرى التي يعطيها حزب إرادة للتربية والتعليم، مشيرة ان هناك 15 لجنة قطاعية في حزب إرادة تعمل على اعداد برنامج الحزب واهم هذه اللجان لجنة التربية والتعليم والتي تعمل على برنامج للنهوض بقطاع التعليم المدرسي والجامعي مع التركيز على التعليم المهني.

وأضافت ان الحزب من منطلق ايمانه بالتشاركية مع المواطنين سيقوم بعد الانتهاء من اعداد برنامج الحزب بحمله الى جميع محافظات المملكة وأخذ التغذية الراجعة من أصحاب الخبرة والرأي على مضامين البرنامج من اجل اعتماده بشكل نهائي ليخوض الانتخابات على أساسه.

وقدم الأمين العام للحزب نضال البطاينة خلال اللقاء شرحًا مفصلًا عن أهمية المشاركة في الأحزاب البرامجية الحقيقية التي تحمل برنامجا واقعيا، وتطمح من خلال الوصول الى الحكومة او المشاركة فيها، وفق الرؤية الملكية السامية للإصلاح، مؤكدًا إن حزب إرادة يطمح لذلك من خلال برنامج واقعي يشخص التحديات التي تواجه الوطن ويضع لها الحلول.

وأضافت عضو الحزب الدكتورة زينب المومني إن إرادة بما يحمله من مبادئ أساسية، ورؤية نحو مملكة أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات قوية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومؤسسيًا، يفتح أبوابه للجميع ليشاركوا في هذا المشروع الوطني الكبير، فحزب إرادة إفراز مجتمعي خالص يؤمن أن وطننا ليس بحاجة الى شعارات إنما عمل حزبي برامجي يقدم الحلول والبدائل.

وكان اللقاء الذي عقد في نادي المتقاعدين العسكريين في محافظة عجلون نوعيًا وبحضور نسائي لافت ،تناول مختلف القضايا الوطنية وأبرزها أهمية المشاركة في الأحزاب للتأسيس لمرحلة جديدة، وأهمية إيلاء الإدارة المحلية أهمية خاصة في برنامج الحزب، وحق المواطن بالتعليم المجاني وغيرها من القضايا الوطنية.

وحضر اللقاء رئيس مجلس فرع حزب إرادة في محافظة عجلون فخري المومني ورئيس بلدية عجلون عضو الحزب حمزة الزغول وعدد من أعضاء المجالس البلدية ومجلس المحافظة من أعضاء وعضو المجلس المركزي في الحزب ميسون الشوابكة.