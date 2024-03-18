سلطة العقبة: تسهيلات ومزايا لشركات جنوب إفريقيا المهتمة بالاستثمار

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز اليوم الاثنين، مع سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة “تسيلاني موكوينا” أوجه التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد الفايز عمق العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين الصديقين، وأهمية البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة لتعزيز التعاون في قطاع الصناعات الذكية والسياحة والزراعة.

واستعرض خلال اللقاء الحوافز والمزايا الاستثمارية والضريبّية التي تُقدمها السلطة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في منطقة العقبة الخاصة التي تتمتع ببيئة استثماريّة آمنّة ومستقرة، مشيرا إلى أهمية الموقع الجغرافي والاستراتيجي للعقبة، وارتباط الأردن باتفاقيات التجارة الحرّة مع العديد من دول العالم ما يؤهل منطقة العقبة لأن تكون بوابّةً ومركزا إقليميا استثمارياً ولوجستياً مهماً والطريق الأمثل للتجارة في المنطقة.

وأشار الفايز إلى استعداد السلطة لاستضافة رجال الأعمال والمستثمرين من جنوب أفريقيا، واطلاعهم على الفُرص والحوافز الاستثمارية، وتوفير جميع التسهيلات والمزايا الاقتصادية للشركات المهتمة بالاستثمار في مناطق العقبة الحيوية التي تربط العديد من الوجهات عبر القارات.

من جانبها، أشادت السفيرة موكوينا بالبيئة الاستثمارية والسياحية في المنطقة الخاصة التي تعد أكثر أمنا وتشريعا ومنطقة جذب سياحي واستثماري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية في جنوب أفريقيا والمتمثلة في الصناعات المتطورة والذكية ومجالات الطاقة البديلة والسيارات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والمعدات الزراعية وأنظمة الريّ الحديثة، إضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بين البلدين.