إغلاق ومخالفة ملاحم وإتلاف نحو 18 ألف لتر عصير في العاصمة

وطنا اليوم:أغلقت فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى ملحمتين في المنطقة الشرقية من العاصمة عمان لوجود مخالفات صحية خطيرة وحررت 23 مخالفة صحية بحق أصحاب ملاحم، وذلك خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان المبارك.

وقال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة الدكتور خلدون الهوادي إن فرق التفتيش المخصصة لمراقبة الباعة المتجولين نفذت 491 زيارة ميدانية، أتلفت خلالها 17,691 لترا من العصائر والمشروبات المعرضة لأشعة الشمس وغير الصالحة للاستهلاك البشري، ووجهت نحو 50 مخالفة، وتحرير 189 إنذارا، وترحيل 398 بسطة عصير.

كما نفذت الفرق المخصصة للتفتيش على المنشآت الاقتصادية 1685 زيارة ميدانية وجهت خلالها 142 مخالفة، وتحرير 712 إنذارا، وإغلاق 58 منشأة.

وجلبت الفرق 80 عينة غذائية من مشتقات الحليب لغايات الفحص المخبري انطلاقا من دور الأمانة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفشي الأوبئة والأمراض وحماية المواطنين من خلال برنامج رصد لتلك العينات الغذائية داخل المنشآت الاقتصادية والمصنعة يدويا للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمستهلك ومطابقتها للمواصفات الأردنية، بالإضافة إلى عمل مراكز الشكاوى الصحية بالاستمرارية في معالجة الشكاوى الناجمة عن إحداث مكاره صحية

وتركز الفرق أثناء عملها بالميدان خلال الشهر الفضيل على تشديد الرقابة والتفتيش على بيع العصائر والمواد الغذائية التي تعرض على الأرصفة وتكون قابلة للتلف ولا تستوفي الشروط الصحية.

وأكدت أمانة عمان أنها ستواصل أعمال الرقابة والحملات التفتيشية طيلة أيام الشهر الفضيل على المنشآت الغذائية والأسواق والمجمعات التجارية في مناطق العاصمة كافة لضمان صحة وسلامة المواطن بالتأكد من سلامة المواد الغذائية وطرق تخزينها وتداولها للمستهلكين