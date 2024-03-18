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خصومات وعروض مميزة على حلول الحياة الذكية من أورنج الأردن

منذ 3 ثواني
خصومات وعروض مميزة على حلول الحياة الذكية من أورنج الأردن

وطنا اليوم:حرصت أورنج الأردن ضمن حملة العروض الرمضانية التي أطلقتها مؤخراً والتي شملت حلول الحياة الذكية على تمكين المستخدمين من الاستمتاع بتجربة رقمية. وأصبحت هذه الحلول متاحة للمستخدمين منذ عام 2020 وهدفت من خلالها الشركة إلى توفير الوقت والجهد باستخدام الأجهزة المتطوّرة، خاصة مع سرعة الحياة وكثرة متطلباتها.
وترتبط الأجهزة بالإنترنت عبر الواي فاي، لتمكّن المستخدمين من تعزيز الكفاءة والحدّ من استهلاك الطاقة وضمان الأمان في منازلهم أو مكاتبهم أو المباني المعنية بالإضافة إلى التحكم بأجهزة المنزل من أي مكان وفي أي وقت، وذلك عبر مجموعة متنوّعة تتضمن 21 جهازاً لحياة أكثر استدامة وفعالية، حيث يستطيع المستخدم معرفة تفاصيل أكثر حول هذه الحلول من خلال معارض أورنج حول الممكلة و المتجر الإلكتروني.
وسيستفيد المستخدمون من خصومات على أجهزة مختلفة ضمن حلول الحياة الذكية تصل إلى 60%، وتتضمن الخصومات كذلك كاميرا 2 ميجابكسل والتي سيصبح سعرها 29.9 ديناراً شامل لضريبة المبيعات، وتشمل الحملة كذلك عرضاً لفترة محدودة لشراء كاميرا والحصول على الثانية مجاناً عند التسوق من المتجر الإلكتروني فقط.
تشمل حملة أورنج الرمضانية، والتي باتت تقليداً سنوياً، عروضاً وخصومات على خطوط الإنترنت والأجهزة والإكسسوارات في معارض أورنج أو المتاحة على المتجر الإلكتروني.


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