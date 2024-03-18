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رداً على بيان فتح الأخير .. كتائب شهداء الأقصى تطلق بياناً شديد اللهجة

منذ ساعتين
رداً على بيان فتح الأخير .. كتائب شهداء الأقصى تطلق بياناً شديد اللهجة

وطنا اليوم_ردت كتائب شهداء الأقصى على بيان حركة فتح الذي هاجم المقاومة في غزة إبان معركة السابع من أكتوبر وحاول أن يحملها مسؤولية الدمار الحاصل في غزة بدل أن يهاجم الاحتلال ويصب جام غضه عليه .

ونشرت كتائب شهداء الأقصى بياناً شديد اللهجة للرد على ما جاء في بيان حركة فتح الأخير ، وجاء في البيان :-

رداً على بيان فتح الأخير كتائب شهداء الأقصى :مستعدون لتسليح شعبنا ومنحازون للمقاومة

نرفض قطعاً أي حكومة تتشكل بإملاءات أمريكية صهيونية.

ندعو مجموعاتنا وخلايانا لتصعيد العمل المقاوم ضد الاحتلال؛ انتصارا لغزة.

على من يتهم المقاومة مراجعة حساباته. ولنسائل من جلب لنا اتفاقيات العار وسلم قادتنا و لاحق أبطال الضفة.

نؤكد أننا كنا وما زلنا جزءًا من عملية السابع من أكتوبر المجيدة.

مستعدون لتسليح شعبنا في الضفة، ومنحازون لجانب المقاومة……………………..

كما لقي بيان كتائب شهداء الأقصى تفاعلاً كبيراً من رواد التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا بأن مثل هذه البيانات فقط هي المشرفة والتي تعبر عن مطامح ومطامع الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال واستعادة الأرض والدفاع عن الأعراض دون خيانة أو عمالة .


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