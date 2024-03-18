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الحنيطي يؤكد استمرار الجيش بتعزيز قدرته لحماية الوطن

منذ 3 ساعات
الحنيطي يؤكد استمرار الجيش بتعزيز قدرته لحماية الوطن

وطنا اليوم:شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأحد، مرتبات الوحدات المشاركة بواجب إنزال المساعدات على قطاع غزة مأدبة الإفطار في قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية/ الغباوي.
والتقى اللواء الركن الحنيطي المرتبات، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً استمرار القيادة العامة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الوقوف مع الأشقاء في قطاع غزة، وتوفير كافة الإمكانات والقدرات في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال مأدبة الإفطار التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، استمرار القوات المسلحة بتطوير منظومة وحداتها وتعزيز قدرتها على حماية الوطن والدفاع عنه، والاهتمام بكافة الأمور المتعلقة بتطويرها وتحديثها بما يمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار.


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