وزيرة النقل تهنئ خريجي برنامج تأهيل القيادات الحكومية

وطنا اليوم:هنأت معالي وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني معهد الإدارة العامة وخريجي برنامج تأهيل القيادات الحكومية بنجاح هذا البرنامج والذي شاركت به الوزارة ممثلة بمدير وحدة التحقيق في حوادث النقل المهندس محمد إسماعيل الذنيبات.

أبدت التهتموني فخرها بمشاركة واجتياز المهندس الذنيبات لمراحل البرنامج الثلاث والتي شملت 192 ساعة تدريبية على مدار 5 أشهر، وذلك ضمن 9 متأهلين من أصل 256 مشاركأً.

وأكدت بأن هذا البرنامج وما يمثله من أولوية ذات أهمية كبيرة ضمن النشاطات التنفيذية لبرنامج تحديث القطاع العام، الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الإصلاح الإداري وتنمية الثقافة المؤسسية التي تعزز النمو الشامل وتصقل خبرات القيادات الشابة المشاركة لتنتج نموذجاً قادراً على إدارة التغيير ومتواكب مع المتغيرات وتسخيرها كفرص داعمة، تماشياً مع البرامج الحكومية الهادفة إلى الإصلاح بكافة محاوره الاقتصادية والإدارية والسياسية والذي حققت فيه الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية نتائج ذات أثر إيجابي تدل على عزيمة لاستكمال العمل على البرامج الحكومية المنبثقة عن الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك القائد عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم للإصلاح الشامل، والمتابعة من قبل سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله المعظم. وأضافت بأن وزارة النقل تمتاز بالقيادات الشابة في المواقع الوسطى بالإدارة ممن ترى فيهم الإدارة طاقة يستثمر بها من أجل النهوض بقطاع النقل لتحقيق الرؤى الوطنية وخدمة أهدافه الاستراتيجية.

أشاد المهندس الكرادشة امين عام وزارة النقل بالوكالة بمهنية القائمين على هذا البرنامج وأهميته في فرز باقات من القادة، قادرين على تحفيز النمو والتنمية المستدامة، خلال حفل تخريج للمتأهلين في البرنامج الذي أقيم بتاريخ 7 آذار من هذا العام برعاية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام معالي الوزير ناصر الشريدة وبحضور معالي وزير الداخلية وعطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الخدمة والإدارة العامة وعطوفة أمين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة كرادشة وعدد من أصحاب العطوفة ومجموعة متنوعة من الحضور، ودعا عطوفته جميع الموظفين للمشاركة بهذه البرامج الوطنية مستقبلاً لما لها من الأثر الكبير في الارتقاء بالخدمة العامة المدنية وتعزيز المدراء من الفئة الوسطى بالكفايات والاحتياجات الفعلية لتولي وإدارة المسؤوليات الحالية والمستقبلية بكفاءة وفاعلية.