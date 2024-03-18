الأمن يحذر من حالة عدم الاستـقرار الجوي

وطنا اليوم:هابت مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين ضرورة اخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائده وذلك من خلال إتباع الإرشادات التالية :

1- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير او الإنزلاقات نتيجة هطول الأمطار.

2- الإبتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار.

3- عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيرا على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها.

4 – الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة ما بين الحين والآخر وعدم النوم وهي مشتعلة .

5 -الحذر أثناء قيادة المركبة عند تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار .

6- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك