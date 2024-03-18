شركة بمدينة السلط الصناعية تطوّر منتجات صيدلانية اردنية عالية الجودة

وطنا اليوم:شكّلت مدينة السلط الصناعية حاضنة لإنطلاق شركة اردنية تعمل في مجال صناعة المواد الصيدلانية ومستحضرات التجميل نظرا لما توفره المدينة الصناعية التي بدأت اعمالها مطلع العام 2019 من مزايا استثمارية شكّلت وجه للعديد من المستثمرين الصناعيين الراغبين بإقامة مشاريعهم الصناعية فيها وفي مختلف القطاعات الإنتاجية.

ووفق القائمين على شركة الأرض المباركة للصناعات الصيدلانية فإنها تتخصص بتطوير المنتجات الصيدلانية التي تحتوي على الاعشاب الطبيعية التي تخلو من المواد الصناعية الضارة او المعدلة وراثيا لتكون في مصاف الشركات العالمية في هذا المجال بطاقة انتاجية يومية تصل الى (25) الف عبوة من منجاتها.

وقال مدير عام الشركة الدكتور فادي دبور ان الشركة التي تأسست في الاردن عام 2015 قررت بداية العام 2021 اقامة اول مصنع لها في مدينة السلط الصناعية بحجم استثمار (2) مليون دينار اردني مستفيدة من الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين الصناعيين فيها ليضم خطي انتاج اساسيين الاول للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والآخر للمكملات الغذائية والاغذية الخاصة، مضيفا ان الشركة وخلال سنوات استطاعت ان تحصل على شهادة الجودة شكلت خطوة لبناء نظام جودة قوي للشركة يمكنها من الحصول على مختلف الاعتمادات العالمية.

ويضيف الدكتور دبور انه وفي سياق الجهود التي قادها الاردن لتصدر صناعة المكملات الغذائية خلال جائحة كورونا فقد تمكّنت الشركة من اخذ زمام المبادرة لتوفيرها بجودة عالية وتغطية احتياجات السوق المحلي من الفيتامينات وتوسيع نطاق عملها ليشمل عدد من البلدان مما مكّن الشركة من اثراء محفظة منجاتها بمنتجات فريدة غير مستكشفة في عالم المكملات الغذائية.

وتسعى الشركة وفق الدكتور دبور لأن تكون شركة عالمية في مجال الصناعات الصيدلانية والمننتجات العشبية في الشرق الاوسط وامريكا الشمالية واوروبا والعالم، حيث تنوي توسيع مصنعها القائم في مدينة السلط الصناعية واستحداث خطوط انتاج جديدة يتوقع ان توفر المزيد من فرص العمل للعمالة الاردنية، موضحا ان الشركة تزود السوق المحلي بما يقارب (85%) من منتجاتها فيما تصدّر (15%) الى السوق الخارجي وسطط توقعات وخطط بزياة صادراتها الى السوق الخارجي.

من جانبه قال المدير العام لشركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد ان مدينة السلط الصناعية كما باقي المدن الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة تضم بين جنباتها العديد من قصص النجاح لإستثمارات اردنية وعربية منتجة، وما الصناعية التي تقوم عليها شجرة الارض المباركة الا خير دليل على ذلك، مضيفا ان مدينة السلط الصناعية تضم لغاية اليوم (34 ) شركة صناعية بحجم استثمار (36) مليون دينار اردني ستوفر قرابة (1100) الف فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى.

يذكر أن مدينة السلط الصناعية اقيمت مرحلتها الأولى على مساحة 238 دونم في محافظة البلقاء من اصل 472 دونم المساحة الكلية للمدينة وتضم استثمارات صناعية في مختلف القطاعات الصناعية، يث تقع على بعد (5كم) الى الجنوب من مدينة السلط وبمحاذاة طريق السلط الدائري الذي يصل المدينة بطريق السلط – يرقا الذي يبعد حوالي 1.5كم عن المدينة وطريق السلط وادي شعيب الشونة الجنوبية الذي يبعد (2كم).