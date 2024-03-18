14 مشروعا اقتصاديا يستفيد من تيار فلس الريف

وطنا اليوم:بلغ عدد المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والصناعية المستفيدة من التيار الكهربائي على حساب فلس الريف 14 مشروعا خلال العام الماضي 2023.

وتوزعت المشروعات بحسب مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف المهندس هشام المومني، بواقع 5 مشروعات في عمان, و5 مشروعات في الأغوار, و3 مشروعات في المفرق ومشروع في الطفيلة.

وكان مجلس الوزراء قرر أخيرا الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/ تشرين الثاني 2021، فيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم.

وجاء القرار لغايات تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمجتمع المحلي والحد من البطالة، بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم على أن تكون مساهمة فلس الريف في هذه المشروعات بمبلغ 60 ألف دينار كحد أقصى.

وبحسب القرار، فإن الحد الأقصى للمساهمة من فلس الريف يكون مرتبطا بالحد الأدنى لعدد فرص العمل التي يوفرها المشروع للأردنيين، بحيث تكون المساهمة 20 ألف دينار في حال كان الحد الأدنى لفرص العمل 4 فرص، و30 ألف دينار في حال كان عدد فرص العمل 6 فرص، و40 ألف دينار في حال كانت 8 فرص، و50 ألف دينار في حال كانت 10 فرص، و60 ألف دينار في حال كانت أكثر من 10 فرص عمل.

كما يشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون مالك المشروع أردني الجنسية، وحاصلا على جميع التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية لمشروع قائم بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، وأن يقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، إضافة الى تعهد بالالتزام بتشغيل العمالة الأردنية الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع حال تشغيله وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال المهندس المومني، إن مشروع كهربة الريف تطور عبر السنوات الماضية كمشروع ابتكاري تكافلي ليحاكي الاحتياجات الأردنية، وتم تنويع شرائح الفئات المستهدفة وتنويع الخدمات المقدمة وابتكار خدمات جديدة بهدف تنمية الريف والبادية والحد من الهجرة إلى المدن وتشجيع الهجرة المعاكسة ومحاربة الفقر والبطالة ودعم المشروعات الإنتاجية المختلفة واستغلال الطاقة المتجددة.

وأوضح انه تم التوسع بالمشروع ليشمل ايصال الكهرباء للمناطق النائية والبعيدة عن الشبكة من خلال انظمة طاقة متجددة غير مربوطة على الشبكة وشمل العديد من المزارعين والجمعيات الهادفة لدعم المجتمعات المحلية، وكذلك تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة لذوي الدخل المحدود.

وكانت أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع لها ترأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خلال الشهر الماضي قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وعددها حوالي 443 منزلاً وموقعاً بكلفة إجمالية بلغت مليونا و 564 ألف دينار، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات جَـرت على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.