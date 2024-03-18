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حماية المستهلك للمواطنين : لا تشتري زيادة عن حاجتك .. وخليك واعي

منذ 6 ساعات
حماية المستهلك للمواطنين : لا تشتري زيادة عن حاجتك .. وخليك واعي

وطنا اليوم:ضمن الحملة التي نظمتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في شهر رمضان المبارك تحت عنوان “لا تتسوق وانت جائع ” بعثت الجمعية نصائح ارشادية للمواطنين من أجل تغيير وتعديل أنماطهم الاستهلاكية والشرائية والالتزام بهذه النصائح قدر الامكان وهي كما يلي:
1. لا تشتري زيادة عن حاجتك- خليك واعي.
2. تأكد من تواريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء وكافة المعلومات المتعلقة ببطاقة البيان.
3. قارن اسعار المنتجات قبل الشراء واختار الاقل سعرا.
4. احتفظ بالفاتوره وقارنها مع مشترياتك للتأكد من صحتها.
5. ركز على سياسة الارجاع والاستبدال قبل أن تشتري.
6. تمهل وانتظر الخصومات والعروض وتأكد من مصداقيتها.
7. لا تخزن السلع بعشوائية.
8. جهز قائمة مشترياتك مسبقا وقارنها مع ميزانيتك.
9. قاطع شراء واستهلاك السلع مرتفعة الثمن.
10. البحث عن البدائل (إن وجدت) للسلع مرتفعة الثمن.

11. ولتكن الاية الكريمة ” وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ” هي قاعدتك الأساسية في حياتك.


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