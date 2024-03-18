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الضمان يدرس تأجيل اقساط سلف المتقاعدين

منذ 6 ساعات
الضمان يدرس تأجيل اقساط سلف المتقاعدين

وطنا اليوم:أكد الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي ، أن تأجيل اقساط سلف المتقاعدين لشهر نيسان ما زال قيد الدراسة حتى الان، ولم يحسم القرار بالتأجيل من عدمه حتى اللحظة.
وأوضح ، أن الضمان جمع البيانات اللازمة حول تأجيل الاقساط مع اقتراب عيد الفطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة في المؤسسة باعتباره صاحب القرار النهائي، لافتا إلى وجود أكثر من 200 ألف مواطن حاصل على سلف من الضمان الاجتماعي.
وأضاف بأن عدد المتقدمين الجدد بطلبات للحصول على سلف يُقدر بنحو 6 آلاف طلب، حيث بلغ عدد الطلبات خلال شهر شباط فقط 1600 طلب.
وبين أن صندوق السلف يغذي نفسه بنفسه، أي أنه يقدم السُلف الجديدة للمتقدمين الجدد من أقساط السلف القديمة، لافتا إلى أن سقف القروض للمتقاعدين هو 10 اضعاف الراتب التقاعدي وبحد أعلى 5 آلاف دينار، وهناك نحو 60% من الحاصلين على القروض سابقا قاموا بجدولة قروضهم وتجديدها.
وكشف عن وجود برامج جديدة سيطلقها الضمان الاجتماعي بعد عيد الفطر المبارك ستوفر للمتقاعدين امكانية الحصول على منح جامعية بالتعاون مع جامعات.


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