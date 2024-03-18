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دخول شاحنات مساعدات جديدة لشمال غزة

منذ 5 ساعات
دخول شاحنات مساعدات جديدة لشمال غزة

وطنا اليوم:اكدت وسائل اعلام عن دخول شاحنات مساعدات جديدة إلى مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة، حيث أفرغت حمولتها بأحد مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وبحسب المصادر، فقد وصلت 9 شاحنات مساعدات بعد يوم من وصول 6 شاحنات، مشيرا إلى أنها لا تكفي مئات الآلاف المتواجدين شمالي القطاع، الذي يفتقر لأدنى مقومات الحياة.


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