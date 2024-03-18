بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التربية: لا تغيير على طبيعة امتحان التوجيهي

18 مارس 2024
التربية: لا تغيير على طبيعة امتحان التوجيهي

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم د. محمد شحادة، أن طبيعة الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في دورتها المقبلة لن تتغير عما كانت عليه في الدورات الامتحانية السابقة.
وقال شحادة، إن امتحان التوجيهي بدورته المقبلة سيبقى مشابها في نمطه للدورات السابقة، مبينا أن الورقة الامتحانية في بعض المباحث ستقتصر على الأسئلة الموضوعية، في حين أن بعض الأوراق في عدد من المباحث ستجمع بين الاسئلة المقالية والموضوعية معا.
وأوضح شحادة، أن الوزارة ماضية بقرارها المتعلق بالسماح للطلبة للمشتركين باستخدام الآلة الحاسبة التي ستوفرها ليتم استخدامها في المباحث التي تتطلب ذلك.
وأشار شحادة إلى أن الوزارة بدأت اعتبارا من العام الماضي، تدريس الكتب الدراسية الجديدة في مبحثي الرياضيات والعلوم (الفيزياء، الكيمياء، العلوم الحياتية،علوم الأرض) لطلبة الصف الثاني عشر.
وأكد أن أسئلة الامتحانات ستكون من داخل المنهاج المدرسي، وشاملة لجميع الوحدات، داعيا الطلبة إلى التركيز على المنهاج والابتعاد عن الدوسيات والملخصات.
وتابع شحادة أن ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، ستنطبق على الدورة المقبلة أيضا، لافتا أن الوزارة ماضية بتطبيق قرارها القاضي باحتساب العلامة الأحدث لكل متقدم لامتحان “التوجيهي” لإعادة مبحث أو أكثر من مشتركي رفع المعدل الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات.
ولفت شحادة إلى أن جميع المشتركين سيتقدمون على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2024/2023 (جيل 2006)،مضيفا إلى أن الوزارة ستعلن عن برنامج امتحان “التوجيهي” وموعد انعقاده بعد انتهاء استقبال طلبات الاشتراك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:05

بأقل من أسبوع.. مقتل شاب يمني ثان في أميركا بسطو مسلح

15:36

إسرائيل تغتال رئيس عمليات الأمن الداخلي في حماس

15:24

لماذا الآن .. شراكة استراتيجية مصرية كاملة مع الاتحاد الأوروبي

15:16

اشتية: نرفض أي وجود أجنبي في غزة مهما كانت جنسيته

15:00

اشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي بغزة مهما كانت جنسيته

14:55

رداً على بيان فتح الأخير .. كتائب شهداء الأقصى تطلق بياناً شديد اللهجة

14:47

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة : ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

14:45

النواب يوافقون على معدل اتفاقية المطار

14:37

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ في غرف عمليات البلديات

14:30

الحنيطي يؤكد استمرار الجيش بتعزيز قدرته لحماية الوطن

14:24

العوايشة : وزير الصحة مبنشر .. والصفدي يشطبها

14:14

وزيرة النقل تهنئ خريجي برنامج تأهيل القيادات الحكومية

وفيات
وفيات الاثنين 18-3-2024وفيات الأحد 17-3-2024وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة الله