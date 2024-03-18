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سموتريتش: على رئيس الموساد الذهاب إلى قطر لاغتيال هنية

18 مارس 2024
سموتريتش: على رئيس الموساد الذهاب إلى قطر لاغتيال هنية

وطنا اليوم:حرض وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الموساد دافيد برنياع، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، خلال تواجده في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال الوزير المتطرف للقناة العبرية 12، إنه يجب على رئيس الموساد الذهاب إلى قطر لاغتيال هنية، وليس للتفاوض.
ولم تعلق قطر التي تلعب دور الوساطة على تصريحات الوزير الإسرائيلي.
وقالت “إسرائيل” الجمعة إنها سترسل وفدا إلى قطر لإجراء مزيد من المحادثات مع الوسطاء بعد أن قدمت “حماس” اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين بالمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن الوفد سيرأسه رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع، فيما يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة الاقتراح قبل بدء المحادثات.
وقال مكتب نتنياهو إن عرض “حماس” ما زال قائما على “مطالب غير واقعية”.


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