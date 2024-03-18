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يونيسف: 13 ألف طفل استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على غزة

18 مارس 2024
يونيسف: 13 ألف طفل استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على غزة

وطنا اليوم:قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الأحد، إن أكثر من 13 ألف طفل استشهدوا في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، مضيفة أن العديد منهم يعانون من سوء تغذية “حاد” وليس لديهم “حتى الطاقة للبكاء”.
وأوضحت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل لشبكة (سي.بي.إس) الأحد “لقد أصيب آلاف آخرون أو لا نستطيع حتى تحديد مكانهم. ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض… لم نشهد هذا المعدل من (الشهداء) بين الأطفال في أي صراع آخر في العالم تقريبا”.
وأضافت “لقد كنت في أجنحة الأطفال الذين يعانون من فقر الدم الحاد وسوء التغذية، والجناح بأكمله هادئ تماما. لأن الأطفال والرضع… ليس لديهم حتى الطاقة للبكاء”.
وقالت راسل إن هناك “تحديات بيروقراطية كبيرة للغاية” أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.


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