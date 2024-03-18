جيش الاحتلال: نقوم بعملية دقيقة في محيط مجمع الشفاء الطبي

وطنا اليوم_قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “يقوم حاليا بعملية دقيقة في محيط مجمع الشفاء الطبي بناء على معلومات تشير إلى استخدام المستشفى من قبل حركة حماس”.

بدورها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عملية الجيش الإسرائيلي بمجمع الشفاء تلت ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسؤولين من حماس به.



وكان مراسل الجزيرة قال إن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ تحت غطاء ناري كثيف، وحاصرت مجمع الشفاء الطبي وقصفت أجزاء منه.