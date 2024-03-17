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بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

منذ 5 ساعات
بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

وطنا اليوم_صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من اجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر.

وبين الناطق أن طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الاجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها.

وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.


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