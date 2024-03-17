سفير الصين في قطر لهنية: حريصون على العلاقة مع “حماس





وطنا اليوم_قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، الأحد، إنه من “الضروري سرعة وقف العدوان والمجازر وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، وإعادة النازحين وتوفير متطلبات الإيواء والإعمار”.



وأضاف هنية، خلال لقاء جمعه رفقة وفد من الحركة مع سفير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية وانغ كهجيان، بحضور تساو شياولين السفير الصيني لدى دولة قطر والوفد المرافق، أنه من الضروري أيضا “تحقيق الأهداف والتطلعات السياسية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة وتقرير المصير”.



وبحث الوفدان، التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات العاجلة وإغاثته خاصة في ظل ما يجري من قتل وتجويع ومجازر ومحاولة خلق الفوضى.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود

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وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 31 ألفا و645 شهيدا، وإصابة 73 ألفا و676 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.