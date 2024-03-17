“العيسوي” يستقبل عدداً من أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية رابطة عشيرة البدور

وطنا اليوم – التقى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي في مكتبه صباح اليوم الأحد عدداً من أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية رابطة عشيرة البدور برئاسة المهندس عبدالرحمن مبارك البدور رئيس الجمعية يرافقه نائب رئيس الجمعية السيد يوسف دخل الله البدور والسيد حازم زيد البدور عضو الهيئة الإدارية. وبعد الترحيب من معالي السيد يوسف العيسوي بالوفد تحدث المهندس عبدالرحمن البدور قائلاً: نتشرف اليوم بزيارة الديوان الملكي الهاشمي العامر وانه لمن حسن الطالع ان تتصادف زيارتنا هذه مع مناسبات عزيزة على قلوبنا جميعا ، حلول شهر رمضان المبارك ، اليوبل الفضي لجلوس جلالة الملك المفدى على العرش, ومعركة الكرامة الخالدة التي سطر فيها جيشنا المصطفوي اعظم الانتصارات . وبهذه المناسبات يشرفنا ويسعدنا ، أن نرفع إلى مقام جلالة الملك السامي، نحن أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة لجمعية رابطة عشيرة البدور ، أصدق التهاني وأطيب الأماني، بهذ المناسبات الغالية ، وان نتقدم بالتهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة رانيا المعظمة وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهده الأمين وشعبه الأردني العظيم , ونسأل الله أن يحفظ جلالته، وان يمتعه بالصحة والعافية، وأن يديمه ذخراً وفخراً، لأبناء شعبه الأردني الوفي، وأبناء امته العربية العظيمة، وأن يكلل بالتوفيق والنجاح، سعيه الدؤوب لرفعة الأردن ورفاهه وأمنه واستقراره. وكما نرجو من الله عز وجل، ان يمده بالمزيد من العزم، لنجاح جهوده الجبارة المتواصلة، لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة ، ولاستمرار إمدادهم بالإغاثة الطبية والإنسانية الملحة، ولدعم كفاح شعب فلسطين العربي الشقيق من اجل الدولة المستقلة. وأكد أيضاً على مواقف ملوك الهاشميين على مر العصور ودفاعهم عن العروبة والمقدسات الإسلامية الى عهد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم صاحب الشرعية الدينية والتاريخية وريث الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية . وقال أيضا ان ما شاهده العالم من مواقف مولانا المعظم تجاه ما يجري في غزة بشكل خاص لا يدع لاحد لينافس الأردن قيادة وحكومة وجيشا وشعبا ويتقدم عليه بدعم أهلنا في فلسطين. واشاد البدور أيضا بمعالي رئيس الديوان الملكي بتحقيقه رؤى مولانا صاحب الجلالة المفدى أن يكون الديوان الملكي الهاشمي العامر بيتا لكل الأردنيين, فما نشاهده ويشاهده الديوان منذ توليكم رئاسته من عام 2018 تفاعل بناء باللقاءات مع أبناء الشعب الأردني وبكافة المستويات. وايضا تم الحديث عن جمعية رابطة عشيرة البدور والغاية والأهداف التي أنشئت من أجلها. وأكد أيضا الحضور في مداخلاتهم بأنهم على العهد والنسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والوطن وقائده باقون ومدافعون، حفظ الله الأردن عزيزاً منيعاً في ظل قيادة مولانا صاحب الجلالة الهاشمية المعظم حفظه الله ورعاه.