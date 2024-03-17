طلب غريب.. طفل أردني يقبل بصفحته صداقة شاب عشريني.. والجنايات تحبسه سنة

وطنا اليوم_في قضية جديدة حدثت في الأردن وكان ضحيتها طفل يبلغ من العمر 11 عاماً.



وفي تفاصيل القضية التي رواها الصحفي غازي المرايات ورصدتها مدار الساعة، فإن طفلاً يبلغ من العمر 11 عاماً يمتلك صفحة على أحد المواقع الاجتماعي وجاءه طلب صداقة من شخص عشريني.



ذاك الطفل قبل طلب الصداقة من الشاب العشريني، وبعدها قام الشخص بارسال فيديوهات مخلة بالآداب إلى ذلك الطفل، ومن خلال المسجات حدث حوار بينهما وطلب الشخص العشريني من الطفل أن يتعرّى من الملابس ويصوّر نفسه في الفيديو وإرساله له.



في البداية الطفل رفض ذلك الطلب وبعد إلحاح العشريني (المتهم) وافق الطفل وقام بتصوير نفسه وهو عارٍ من الملابس وأرسله اليه.



وبعد أن استقبل العشريني الفيديو قام بابتزاز الطفل وطلب منه أن يمارس معه الجنس أو يقوم بفضحه وارسال الفيديو إلى أقربائه، فقام الطفل بعمل (بلوك) للعشريني.



وبالفعل قام الشاب العشريني بارسال الفيديو إلى أقارب ذلك الطفل، فقام ذوو الطفل بتقديم شكوى بحق ذلك الشاب العشريني وتم القاء القبض عليه وإحالته إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الذي أسند إليه جناية هتك العرض.



محكمة الجنايات الكبرى نظرت القضية وعدّلت وصف التهمة من جناية هتك العرض إلى جنحة طلب فعل منافٍ للحياء، وقررت المحكمة حبسه لمدة سنة واحدة وصادقت محكمة التمييز على ذلك القرار.