رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدولة الأول لشؤون الدفاع السنغافوري

وطنا اليوم_استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، وزير الدولة الأول لشؤون الدفاع السنغافوري زاقي محمد والوفد المرافق.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.