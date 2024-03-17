الصفدي وبلينكن يبحثان جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

وطنا اليوم_تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.



وبحث الوزيران جهود التوصل لوقف لإطلاق النار وإيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة للقطاع.



كما بحث الوزيران الأوضاع في القدس، وأكدا ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم فيها.