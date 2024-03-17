“الغذاء والدواء” تكشف حقيقة إنتاج أدوية من الجبس والجير في الأردن

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن مقطع الفيديو المتداول مؤخرا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله ضبط مصنع يُنتج أدوية باستخدام الجبس والجير لم يقع داخل المملكة على الإطلاق، وإنما في إحدى الدول خارج المملكة.



وأهابت المؤسسة في بيان صحفي بالجميع التحقق من صحة مثل هذه المقاطع قبل إعادة نشرها وتداولها بالرجوع إلى الجهات الرسمية المرجعية، حفاظا على الأمن الدوائي الوطني والسمعة المتميزة للصناعة الدوائية الوطنية.



ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000).