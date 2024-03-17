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إيقاف منشآت وإتلاف مواد غذائية بالزرقاء

17 مارس 2024
إيقاف منشآت وإتلاف مواد غذائية بالزرقاء

وطنا اليوم:أغلقت كوادر لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء، بالتنسيق مع فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، منشأة غذائية ونبهت 4 منشآت أخرى، فيما أتلفت 200 كيلوغرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك ومخالفة للاشتراطات الصحية.
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اللجنة أتلفت خلال جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية 200كيلوغرام من المواد الغذائية التي أغلبها من السكاكر والشوكولاتة، لافتا الى أنه تم إيقاف وتنبيه 5 منشآت، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المنشآت المخالفة.
وأكد الجبور أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق المواصفات والمعايير الصحية اللازمة التي تضمن صحة وسلامة الغذاء للمواطن، مشددا على أن الجولات الميدانية على الأسواق مستمرة، للتأكد من ‏مطابقة المواد الغذائية لمواصفات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.


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