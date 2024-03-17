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14 مخالفة بحق منشآت تجارية في إربد منذ بداية شهر رمضان

17 مارس 2024
14 مخالفة بحق منشآت تجارية في إربد منذ بداية شهر رمضان

وطنا اليوم_قال مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد المهندس عبد الحليم الجمرة، أن عدد المخالفات التي حررت بحق المنشآت التجارية منذ بداية شهر رمضان بلغت 14 مخالفة.

وأضاف الجمرة، أن نسبة كبيرة من المخالفات الـ 14 متعلقة بعدم إعلان الأسعار السعرية.

وأشار الى أن جميع المواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت متوفرة بشكل كبير، وأن أسعارها بدأت بالاستقرار، فيما شهدت أسعار بعض المواد بالانخفاض.


وبين أن مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد تستقبل الشكوى عبر خطها الساخن (02/7277715)، مؤكدًا أن فرق الرقابة والتفتيش ستتابع أي شكوى في حال ورودها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.


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