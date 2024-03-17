وزارة الطاقة توضح سبب ارتفاع أسعار البنزين

وطنا اليوم_أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بيانات توضح فيه سبب ارتفاع البنزين في الاردن.







وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن الارتفاع محليا، يعود إلى ارتفاع سعر البنزين بنوعيه عالميا، وانخفاض سعر السولار، فيما استقر سعر الكاز في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثاني من آذار الحالي، مقارنة بمعدلاتها في الأسبوع الأول من ذات الشهر،



وبحسب البيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الأحد، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني سعرا بلغ 805 دولارات للطن، مقارنة بـ 799 دولارا معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.7 بالمئة.



وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 846 دولارا للطن، مقابل 839 دولارا المسجل في الأسبوع الأول، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.8 بالمئة.



وانخفض سعر السولار من 734 إلى 730 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.7 المئة، في حين استقر سعر الكاز عند 780 دولارا للطن.



وارتفع سعر زيت الوقود من 439 إلى 454 دولارا للطن بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة، فيما استقر سعر الغاز البترولي المسال عند معدل سعر شباط الماضي الذي بلغ 638 دولارا.



من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت انخفاضا طفيفا في الأسبوع الثاني من آذار الحالي ليصبح 84 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 86 دولارا معدل سعره في الأسبوع الأول بنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.