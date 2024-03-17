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الأونروا: 23 مليون طن ركام بسبب الدمار في غزة

منذ ثانيتين
الأونروا: 23 مليون طن ركام بسبب الدمار في غزة

وطنا اليوم:أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن الدمار الذي حل بقطاع غزة تسبب في تكوين ما يُقدَّر بنحو 23 مليون طن من الحطام.
وأضافت الأونروا في تصريح اليوم الأحد، “سوف يستغرق الأمر سنوات لإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المنفجرة”،
مشيرا إلى أن المنازل والمدارس والعيادات والبنية التحتية المدنية الأخرى قد تأثرت، ودمرت حياة أكثر من مليوني شخص.


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