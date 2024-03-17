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بلاغ حكومي يحدد عطلة عيد الفطر السَّعيد

منذ ساعة واحدة
بلاغ حكومي يحدد عطلة عيد الفطر السَّعيد

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد، بلاغاً يُحدِّد عطلة عيد الفطر السَّعيد اعتباراً من صباح يوم الثُّلاثاء الموافق للتَّاسع من نيسان المقبل، وحتَّى مساء يوم الجمعة الموافق للثَّاني عشر منه.
ونصَّ البلاغ على أن تعطِّل جميع الوزارات، والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها، اعتباراً من صباح يوم الثُّلاثاء الموافق للتَّاسع من نيسان لعام 2024م، وحتَّى مساء يوم الجمعة الموافق للثَّاني عشر منه.


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