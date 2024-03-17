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وزيرة النقل تلتقي نظيرها المصري لبحث جوانب التعاون

منذ ساعتين
وزيرة النقل تلتقي نظيرها المصري لبحث جوانب التعاون

وطنا اليوم:التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني نظيرها وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير في القاهرة وذلك على هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة يوم أمس السبت لبحث جوانب التعاون وسبل زيادة وتسهيل الإجراءات لضمان انسيابيه الحركة التجارية والنقل البيني وتقليل التحديات التي تواجه العاملين في قطاع النقل من البلدين الشقيقين.
واستعرض الوزيران سير العمل المشترك في علاقات البلدين الشقيقين والاتفاقات الثنائية ومذكرات التعاون الموقعة بين الجانبين في ظل الأحداث والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري في منطقة البحر الأحمر، وما صاحب ذلك من زيادة في الكلف التشغيلية.
وثمنت التهتموني خلال اللقاء جهود جمهورية مصر العربية في تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه قطاع النقل بين البلدين الشقيقين واكدت على أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشاد الفريق كامل الوزير بالجهود التي يبذلها الأردن لتقريب وجهات النظر بهدف تبني سياسات نقل حديثة تواكب آخر التطورات العالمية لخدمة أنماط النقل كافة، وأكد على ان الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتقديم كافة التسهيلات لتعزيز الإجراءات المتعلقة برفع جودة الخدمات، وتطوير بيئة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة حركة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية والمصرية.


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