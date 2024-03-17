وزيرة النقل تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي

وطنا اليوم:عقدت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة اجتماعها الثاني والثمانون في العاصمة الإدارية الجديدة القاهرة أمس السبت برئاسة وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير وبحضور وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، وحضر مندوبا عن وزير النقل العراقي، ومدير عام شركة الجسر العربي الأستاذ عدنان العبادلة ومجلس إدارة الشركة، للاطلاع على نشاط الشركة وأهم إنجازاتها وخطط عملها، ونتائجها المالية خلال العام 2023.

وأكدت التهتموني ان شركة الجسر العربي تمثل قصة نجاح عربي، وان المشاريع العربية المشتركة يمكن لها ان تحقق النجاح أسوة بالنجاح الذي حققته شركة الجسر العربي، وان الإدارة الجيدة والناجحة لمثل هذه المشاريع العربية المشتركة هي حجر الأساس الذي يتم البناء عليه، كما أكدت على أهمية الاستمرار بالنهج الحالي للمحافظة على هذا الصرح العربي المميز، والذي يعتبر محرك تنموي أساسي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونويبع، وهي حلقة وصل فاعلة بين الدول العربية، وبوابة الأردن التجارية على افريقيا وأوروبا.

وأشادت الوزيرة بدور الشركة في مساندة أهلنا في قطاع غزة المحاصر، وذلك من خلال تقديمها لكافة التسهيلات ونقل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الى أهلنا في قطاع غزة المحاصر، هذا بالإضافة الى التنسيق المستمر والدائم مع وزارة الخارجية الأردنية، والسفارة الأردنية في القاهره لنقل المواطنين والعرب العائدين من قطاع غزة على متن بواخر الشركة، فلم يعد خافياً على أحد الدور الهام والمتميز الذي تضطلع به شركة الجسر العربي في خدمة المجتمع المحلي.

وشدد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير على أهمية الاستمرار بنهج التطوير والتحديث، وبين الفريق كامل الوزير أهمية الخط العربي للنقل البري والبحري والذي يهدف الى نقل الصادرات والمستوردات العربية عبر خط العقبة-نويبع ومن ثم براً الى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط وبالعكس وأكد على ان المسار الجديد يحظى بدعم من الحكومة المصرية وعلى أعلى المستويات وان الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتقديم كافة التسهيلات لهذا المسار من خلال رفع جودة الخدمات، وتطوير بيئة العمل، وتوفير العناصر اللازمة لنجاحه، لتكون شركة الجسر العربي الجسر الذي يربط بين الأشقاء العرب.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط العمل والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لتنفيذ تطلعات ورؤية الشركة المستقبلية، حيث حققت الشركة نتائج إيجابية لم يسبق وان تم تحقيقها خصوصاً في ظل الأحداث والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري في منطقة البحر الأحمر، وما صاحب ذلك من زيادة في الكلف التشغيلية.

وفي ختام الاجتماع أعربت وزيرة النقل عن تقديرها وشكرها لإدارة الشركة على جهودهم المميزة والمبذولة للنهوض بهذا الصرح العربي الذي يجسد التعاون العربي المثمر، وأن اجتماعات الجمعية العمومية للشركة هي فرصة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مجالات النقل المختلفة.