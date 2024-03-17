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نتنياهو يحذر : الضغوط الدولية لن تمنع هجوما بريا إسرائيليا في رفح

منذ ساعتين
FILED - 31 December 2023, Palestinian Territories, Rafah: Displaced Palestinians, who fled their homes due to Israeli raids, take shelter in a camp, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist movement Hamas, on New Year's Eve 2024. Photo: Mohammed Talatene/dpa

وطنا اليوم:أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، أن قواته ستمضي قدما في هجوم بري مخطط له في رفح جنوبي قطاع غزة رغم تحذيرات من أنه قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
وقال نتنياهو في مستهل اجتماع مجلس الوزراء “لن يمنعنا أي قدر من الضغوط الدولية من تحقيق كل أهداف الحرب … وللقيام بذلك سنتحرك مل أيضا في رفح”.
وانتقد نتنياهو دولا حليفة، وقال إن “ذاكرتها ضعيفة” فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر.
وجاءت تصريحات نتنياهو متزامنة، تقريبا، مع تصريحات أخرى لوزير الدفاع الإسرائيلي أعلن فيها أن “المؤسسة الأمنية ملتزمة بالاستفادة من كل فرصة لإعادة الرهائن”.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن “الضغط العسكري من خلال المناورة البرية هو المفتاح لعودة المختطفين”، مشيرا إلى أن نتائج الحرب ستؤثر على إسرائيل لعقود مقبلة.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن “الخط الأحمر الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل أننا لن نوافق على وقف الحرب في غزة”.
وكرر بدوره الحديث عن اجتياح رفح، وقال “العملية البرية في رفح ستنفذ ومن دون الدخول إلى رفح لا يمكننا تحقيق النصر”.


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