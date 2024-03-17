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دغلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/2

منذ 3 ساعات
دغلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/2

وطنا اليوم:زار محافظ نابلس، غسان دغلس والوفد المرافق له، اليوم السبت، المستشفى الميداني الأردني نابلس/2، واستمع المحافظ إلى إيجاز قدمه قائد القوة حول سير عمل العيادات والاختصاصات الطبية في المستشفى، وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها للمواطنين، في ظل الظروف الراهنة.
وجال الوفد في أقسام ومرافق المستشفى للاطلاع على مجريات سير العمل فيه، من خلال التخصصات الطبية المتواجدة والتخصصات التي تم استحداثها لتقديم الرعاية الصحية والعلاجية للأشقاء في فلسطين، مبدين إعجابهم بالدور الكبير والرسالة السامية التي تؤديها طواقم المستشفى، في تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للأهل في محافظة نابلس والمدن المحيطة بها.
وثمّن المحافظ مكارم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها طواقم المستشفى الميداني في محافظة نابلس في سبيل مساعدة المرضى والمراجعين ومتلقي الخدمة الطبية والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم.


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