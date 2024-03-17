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مديرية الأمن العام والحرس الوطني الإماراتي يوقّعان مذكرة تفاهم ، لتبادل الخبرات التدريبية 

منذ 4 ساعات
مديرية الأمن العام والحرس الوطني الإماراتي يوقّعان مذكرة تفاهم ، لتبادل الخبرات التدريبية 

وطنا اليوم_استقبل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم، قائد الحرس الوطني الإماراتي اللواء الركن حمدان الزيودي والوفد المرافق له، حيث تباحث الطرفان أوجه التعاون القائم في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك ولا سيّما في المجالات التدريبية .

ووقّع الطرفان على هامش الزيارة مذكرة تفاهم تُعنى بالمجالات التدريبية وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، وتوسيع أطر هذا التعاون وفتح مجالات أوسع أمامه .

وقال اللواء المعايطة، إنّ العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتهما الحكيمة ممتدة ومتجذّرة في مختلف المجالات ، مشيراً إلى التوجيهات الملكية السامية الموجهة دوما لوضع الخبرات كافّة أمام الإخوة في دولة الإمارات الشقيقة وباقي الدول العربية.

مؤكداً أنّ توقيع هذه المذكرة اليوم ما هو إلا امتداد لشراكة طويلة تجمع أجهزة الأمن في البلدين ، ولا سيّما في مجال التدريب، وتبادل الخبرات، والهادفة إلى تعزيز الأمن والطمأنينة.

من جهته، أكد اللواء الزيودي، على أهمية التعاون القائم بين البلدين الشقيقين ، والتطلع لتعزيزه على المستويات كافّة، مثمنًا كل ما تقدّمه مديرية الأمن العام في الأردن من تعاون وانفتاح على شتى الأصعدة.


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